Ecclestone in Flosijeva sta se poročila leta 2012, za njima pa je burno obdobje, saj so leta 2016 v Braziliji ugrabili mamo Fabiane Flosi in zanjo zahtevali odškodnino. Ecclestonovo taščo so po enem tednu izpustili. Leto zatem je Ecclestone po 40 letih zapustil vodenje formule 1, čeprav je ves čas trdil, da jo bo vodil do svoje smrti. Formulo 1 je leta 2017 prevzelo ameriško podjetje Liberty Media, Ecclestone pa ostaja vidna figura v tem športu.

Da je vendarle bil čas za upokojitev, pričajo njegove izjave o rasizmu, ki so pred kratkim razburile javnost. Ecclestone je namreč pred kratkim pohvalil voznika Lewisa Hamiltona, ki je javno kritiziral zvezde formule 1, da so v času rasnih nemirov ostale tiho, vendar pa je pripomnil, da sam opaža, da so v veliko primerih temnopolti ljudje celo bolj rasistični kot belci.

Tako kot Ecclestone so otroke v poznem obdobju dobili številni znani moški, med njimi Charlie Chaplin, ki je sina dobil pri 73 letih, Rupert Murdoch, ki je dobil hčer pri 72 letih, Robert De Niro pri 68 in Hugh Hefner pri 65 letih.

Pripravila Špela Žagar