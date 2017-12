»Nedavne arheološke raziskave v središču prestolnice so odgovorile na prenekatero vprašanje o urbanem razvoju Ljubljane v srednjem veku. Na razstavi Srednjeveška Ljubljana, ki je v mestnem muzeju na ogled do maja prihodnje leto, so prvič razstavljene najdbe z arheoloških raziskav na Stritarjevi, Krojaški ter Mačkovi ulici. Tam najdeni in dobro ohranjeni leseni tramovi ter lesena posoda, datirana v leto 990, so najstarejši do danes odkriti ostanki mesta, ki je po zamrtju Emone zraslo na dobro zavarovanem delu med desnim bregom Ljubljanice in grajskih gričem,« so zapisali v muzeju in dodali, da se je z odkritjem teh najdb rojstvo Ljubljane pomaknilo v začetek 11. stoletja. Enourno vodstvo se bo v soboto začelo ob 16.30.