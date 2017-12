Petkova pogajanja Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije s predstavniki vlade so sicer obrodila sadove, saj so pogajalci močno zbližali stališča. A po besedah sekretarja sindikata Davida Švarca čistopis zavez, ki ga je vlada nato posredovala sindikatu, ni bil povsem usklajen z njihovimi zahtevami.

Zato so vladi v torek že posredovali svoj odziv ter izrazili pričakovanje, da vlada stavkovni sporazum pripravi najpozneje do petka, 5. januarja. V nasprotnem primeru bodo izvedli za 10. januar napovedano stavko.

Ob tem je Švarc poudaril, da stavka ni njihov cilj, je pa sredstvo, s katerim nameravajo priti do cilja. Z vlado so se sicer zbližali glede vprašanja odprave plačnih anomalij, a ta zbližanja še ne pomenijo, da bodo stavko odpovedali, je dodal.

Tako od vlade pričakujejo še zaveze glede terminskega reševanja vprašanja dodatkov. Vladna stran je sicer pristala, da bo tudi gasilcem dodatek za stalnost pripadal po petih letih dela, kot to velja za ostale pooblaščene uradne osebe. Zavezala se je, da bo že januarja pripravila spremembo zakonodaje, ki bi to pravico izenačila z drugimi.

V sindikatu pričakujejo tudi časovno zavezo

A za sindikat gasilstva to ne zadostuje, saj zahtevajo, da jim pravico do uveljavitve tega dodatka priznajo od 1. januarja 2018, ne glede na to, kdaj bo zakon sprejet, je še pojasnil Švarc. Vlada je po njegovih besedah pristala tudi na ureditev pravice do položajnega dodatka, kot jo imajo vse ostale pooblaščene uradne osebe. Zavezala se je, da bo pripravila osnutek sprememb nazivov delovnih mest, ki bodo omogočila pravico do položajnega dodatka, uredbo o položajnem dodatku pa spremenila tako, da bodo do dodatka upravičeni tudi v gasilstvu.

A v sindikatu ob tem pričakujejo tudi časovno zavezo, in sicer, da se vprašanje položajnega dodatka uredi najpozneje do 1. julija prihodnje leto. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so namreč za 10. januar napovedali dvodnevno opozorilno stavko, ker so ocenili, da vlada nima resnega namena, da se odpravi plačne anomalije v njihovi dejavnosti.

Gasilci so sicer nedavno podpisali aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki za en plačni razred zvišuje eno od orientacijskih delovnih mest, a želijo še dvig uvrstitve za 16 drugih delovnih mest.