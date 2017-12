Celjan je namreč star znanec policije. Vedo, da gre za uživalca in preprodajalca drog. V preteklosti so mu jih policisti in kriminalisti že večkrat zasegli in ga večkrat tudi kazensko ovadili. Kriminalistom je prišlo na uho, da je v kaznivo početje vpletel še svojo 23-letno partnerico, ki je prevzela vlogo kurirke, se pravi, da je drogo prenašala in dostavljala uporabnikom.

Malo pred božičnimi prazniki so kriminalisti stopili v akcijo. V Levcu so ustavili avto, v katerem sta bila tudi omenjeni par. Seveda so sumili, da v avtu prevažata drogo, zato so opravili pregled vozila. Službeni pes je pri pregledu zaznal prisotnost prepovedanih drog, sledili so aretacija in podroben osebni pregled ter hišne preiskave. Pri osebni preiskavi 23-letnice so našli in zasegli prepovedano drogo heroin, namenjeno nadaljnji prodaji.

V hišnih preiskavah pa so zasegli še telefone in pripomočke za preprodajo drog. Voznik vozila, ki je osumljena le prevažal, je bil po policijskem pridržanju izpuščen, Celjana in njegovo partnerico pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku v Celje. Preiskovalni sodnik je 34-letniku odredil pripor.