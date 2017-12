V mrzlih dneh, ko se sneg v gorah še ni umiril, led pa še ne dovolj strdil, se marsikateri plezalski konec tedna najbolj znoji po sončnih primorskih plezališčih. »Bi šla v Osp ali na Napoleonico?« je najpogostejši začetek dogovarjanja soplezalcev. »Kako dolgo vrv potrebujeva?«, »Koliko sistemov naj vzamem?«, »Boš ti imel vodniček?«

»Vodniček«, športnoplezalni vodnik, v katerem so skice stene in vrisane smeri z imeni in oceno težavnosti, je obvezni del plezalske opreme. Z njim si ne izbereš le naslednje smeri po svojem okusu, ampak si lahko vnaprej narediš načrt, katere smeri in v kakšnem zaporedju jih boš tisti dan poskušal obdelati. Plezalni vodniki, ki jih že debelih dvajset let izdaja specializirana založba Sidarta – hkrati pa jih vestno, vsakih nekaj let, obnavlja –, slovenska plezališča ne le načrtno in natančno opisujejo, ampak jih zgodovinsko sooblikujejo. Marsikaterega plezališča brez njihovega vodnika sploh ne bi bilo.

Novo: fotografije sten

Pred kratkim sta izšli prenovljeni knjigi Slovenija – športnoplezalni vodnik po skoraj stotih plezališčih v državi in Plezališča brez meja, ki pokriva plezalske terene na slovensko-italijansko-hrvaškem območju od Doberdoba do Pulja. Napisani sta v več jezikih, prodajajo ju v specializiranih knjigarnah po Evropi.

Prvi vodnik Plezališča brez meja je izšel leta 1999 in že v prvi izdaji je bilo besedilo zapisano v petih jezikih, vsako od treh regij pa je opisal domači avtor. Italijanski del se na primer začne v italijanskem jeziku in je preveden v slovenski, hrvaški, angleški ter nemški jezik. »Območje treh dežel nam je uspelo povezati v eno plezalsko regijo in ta vodnik tako pri nas kot v Trstu in na Hrvaškem dojemajo tudi kot svojega,« pravi Janez Skok, ustanovitelj in direktor Sidarte. Dodaja: »Obenem so danes tržaška plezališča in plezališča hrvaške Istre našim plezalcem tako domača, kot so italijanskim in hrvaškim domača naša plezališča. Imam občutek, da so vsi vzeli celo regijo za svoj lokalni plezalski teritorij.«

Prenovljena športnoplezalna vodnika pa nista več »vodnička«, ampak z večjim formatom že zajetna vodnika, ki omogočata boljšo preglednost pri vrisih v fotografije. Prav fotografije so poglavitna nadgradnja prejšnjih izdaj, v katerih so bile stene z vrisanimi smermi upodobljene z akvareli slikarja Danila Cedilnika - Dena, vrhunskega slovenskega alpinista in himalajca. Tako lahko plezalec po novem smer locira hkrati na realistični fotografiji in grafični skici.

»S tem želimo uporabniku hitreje razjasniti sliko o plezališču in potekih smeri,« pojasnjuje Skok. Z Denom so začeli mapirati slovenska plezališča pred 23 leti, za prvi vodnik je naredil črtne risbe 38 plezališč, v katera so vrisali približno 1200 smeri. »Oblezel je vse, tudi najbolj obskurne skale, in do danes ustvaril izreden opus risb plezališč,« pravi Skok. Po nekaj letih so črtne risbe zamenjali z akvareli, Cedilnikove skice pa so postale zaščitni znak Sidartinih vodnikov.

Ameriški in kanadski profesionalci ter alpinistični založniki uvrščajo Sidartine plezalne vodnike v svetovni vrh tovrstne alpinistične literature. Bernadette McDonald, kanadska alpinistična pisateljica in dolgoletna organizatorka gorniškega festivala v kanadskem Banffu, je po tem, ko je knjigo preizkusila v slovenskih plezališčih, izjavila, da je to eden najboljših vodnikov, ki jih je imela v rokah. Vrhunski argentinski alpinist Rolando Garibotti je pri Sidarti izdal plezalni vodnik za Patagonijo, leta 2013 pa so z njim na omenjenem festivalu v Banffu prejeli nagrado za najboljši alpinistični vodnik leta.