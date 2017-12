Boksarski dvoboj McGregorja in Mayweatherja Dvoboj med nepremaganim boksarskim šampionom Floydom Mayweatherjem in prvakom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem 26. avgusta v Las Vegasu so mediji imenovali za dvoboj stoletja. Temu primerne so bile tudi nekatere številke, saj si je obračun ogledalo več kot 50 milijonov gledalcev, organizatorji pa so na račun tega zaslužili okoli 600 milijonov dolarjev. Ob vsej evforiji je bil dvoboj precej manj atraktiven in je pričakovano pripadel Mayweatherju.

Rekordni prestop Neymarja v PSG Prestopi najboljših nogometašev vselej poskrbijo za velik medijski odmev, a le malokdo je verjel, da bo odhod Neymarja iz Barcelone v PSG tako močno pretresel nogometni svet. Parižani so poleti za brazilskega asa odšteli kar 222 milijonov evrov in tako za več kot še enkrat višji znesek potolkli pretekli rekordni znesek, ki ga je Manchester United lani odštel Juventusu za Paula Pogbaja.

Zmaga Frooma na dirki po Franciji in dopinško razkritje Britanski kolesar Chris Froome bi s tekmovalnega vidika težko imel uspešnejše leto, saj je bil najboljši tako na sloviti dirki po Franciji kot tudi na španski Vuelti. A ugled 32-letnika, ki so ga mnogi razglašali za najboljšega kolesarja leta 2017, je močno omadeževal pozitiven dopinški test, vzet na dirki po Španiji. Pri vzorcu Froomovega urina so tako pri testu A in B zaznali preseženo mejo uporabe zdravila salbutamol.

Rekordna 10. zmaga Rafaela Nadala v Parizu Španski teniški as je letos še enkrat več potrdil, zakaj velja za kralja peščenih igrišč. Na OP Francije je brez izgubljenega niza pokoril vso konkurenco in kot prvi igralec v zgodovini zmago na turnirju slavil že desetič. Svojo neverjetno vrnitev po poškodbi je 31-letnik kronal ob koncu leta, ki ga je zaključil kot najbolje uvrščeni igralec na teniški lestvici ATP. Podobno uspešen je bil njegov tekmec Roger Federer, ki je osmič osvojil Wimbledon.

Slavje Nemcev na pokalu konfederacij Med 14. junijem in 15. julijem se bo svet znova ustavil za mesec dni, saj bo potekalo nogometno svetovno prvenstvo. Že tradicionalno je uverturo vanj predstavljal pokal konfederacij, ki ga je gostila gostiteljica SP Rusija. Z zmago v finalu z 1:0 proti Čilu so ga prvič osvojili aktualni svetovni prvaki Nemci, ki so tako še enkrat več dokazali, da spadajo med najresnejše kandidate za končno zmago na mundialu.

Upokojitev Usaina Bolta Poleti se je od atletskih stez poslovil bržkone najboljši sprinter vseh časov Usain Bolt. Naznanitev slovesa je presenetila mnoge, saj Jamajčan šteje šele 31 let, a k njegovi odločitvi so verjetno pripomogle tudi težave s hrbtom in vse slabši dosežki. Kakor koli, Bolt je od kraljice športov odkorakal z 11 zlatimi odličji na svetovnih prvenstvih, devetimi na olimpijskih igrah in svetovnima rekordoma na 100 in 200 metrov.

Pet lovorik madridskega Reala Kljub visokemu porazu na zadnji tekmi proti Barceloni so lahko pri madridskem Realu z letom 2017 zelo zadovoljni. Kraljevi klub je prvič po sezoni 2011/2012 znova postal državni prvak, osvojil tako španski kot evropski superpokal in postal prvi klub v zgodovini, ki je ubranil naslov v ligi prvakov. Izjemno leto so Madridčani kronali v Abu Dabiju, kjer so še drugo leto zapovrstjo osvojili naziv svetovnih klubskih prvakov. S tem so porušili klubski rekord.

Super Bowl LI Finalna tekma najboljših ekip ameriškega nogometa zaradi ogromnega ameriškega trga vsako leto najde svoje mesto med največjimi športnimi spektakli. A letos je bil finale še posebno zapomljiv, saj je moštvo New England Patriots proti Atlanti Falcons zrežiralo neverjeten zasuk. Z izenačenjem izida v zadnji minuti rednega dela so patrioti prvič v zgodovini Super Bowla poskrbeli za podaljšek, nato pa slavili zmago s 34:28.