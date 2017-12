»V masi tekem, ki smo jih odigrali v letošnji sezoni, mi je resnično žal le za poraza proti Mornarju in Ciboni. V primeru zmag bi bila slika zdaj povsem drugačna,« je trener Olimpije Gašper Okorn priznal po 13. krogu lige ABA. Ljubljančani so proti Ciboni v Tivoliju pred skoraj 3000 gledalci doživeli identično usodo kot oktobra proti Mornarju – klonili so s prejetim košem ob zadnjem zvoku sirene. Tokrat je bil natančen Marko Tomas, ki je zmajem zadal osmi poraz v jadranskem tekmovanju in jih s tem pahnil proti spodnjemu delu lestvice.

Čeprav je imela Olimpija v obeh primerih nekaj nesreče, pa je treba poudariti, da so si za neuspeha v precejšnji meri krivi sami. Cibona je v soboto pri izenačenju na 78 zapravila napad, a prišla do skoka v napadu ter nato tudi do zmage. »Svoje smo v obrambi že naredili. Osem sekund bi imeli za polprotinapad, kar je v takšni situaciji še precej bolje, kot da napadaš postavljeno obrambo. A nismo zaprli. To, na kar svoje igralce stalno opozarjam in od tega dobivam že nočne more, nas je tokrat dobesedno stalo zmago,« se je hudoval Gašper Okorn. Ob vprašanju, kako jim tega na treningih v tem času še ni uspelo odpraviti, se je razgovoril. »Marsikdo nam očita, da nič ne delamo. A kdor ni zraven, težko razume. Tekme se nam vrstijo na dva dneva. Smešno mi je, ko slišim, da nič ne treniramo. Pa naj mislijo tako. A vse skupaj je noro. Strahovito se bojimo tega, kar prihaja. Od 1. januarja do 18. februarja, ko je finale pokala, bomo v sedmih tednih odigrali 22 tekem. Od tega bomo sedemkrat gostovali v tujini, kar nam vzame tri dni. Če se bomo zlomili, se bomo v tem obdobju, če ne, pa smo zvozili zgodbo. Poglejte naš urnik v prihodnjih dneh – tekme imamo 28. in 29 decembra, potem pa 2., 4., 5., 7. in 9. januarja.«

Da bo urnik tekem tokrat še strahovitejši kot lani, proračun za ekipo pa približno enak, kar pomeni, da Okorn nima na voljo dvanajst enakovrednih igralcev, je bilo vendarle jasno že poleti. Dejstvo tako ostaja, da je klub na neki način sam silil v nor tekmovalni ritem. »V tem zagotovo ne želim iskati izgovorov, samo želim odgovoriti na nekatere očitke, ki jih dobivam. Res je, sami smo silili v to. Sam niti ne toliko kot nekateri drugi, z argumenti, da je treba čim hitreje končati sanacijo, da klub dobi z igranjem v Evropi več denarja in da bomo že nekako zvozili. A sem ob tem opozarjal, da je lani evropska zgodba trajala do 8. decembra, letos pa bo vsaj do 8. februarja. Pred mojim prihodom je Olimpija na sezono odigrala okoli 55 tekem, jaz pa jih bom do novega leta, torej v manj kot sezoni in pol, vodil 111. Kljub vsemu se borimo. Igralcev ne branim, še več, kritičen sem do njih. A pridejo trenutki, ko mi iskreno povedo, da še komaj stojijo na nogah. Ker nimamo dvanajst enakovrednih mož, je vse skupaj velika muka.«

Drugi izidi 13. kroga: Mega Bemax – Crvena zvezda 85:90 (25:24, 38:51, 59:66, Lazić 17, Čančar 9; Feldeine 24), Partizan – Mornar 93:98 (25:7, 50:37, 69:68, Miller in Williams-Goss po 16; Raley-Ross 21), Cedevita – Zadar 102:101 po podaljšku (21:20, 42:47, 72:71, 87:87, Cherry in Musa po 18; Bostic 28), Budućnost – Igokea 81:59 (19:12, 44:29, 60:42, Su. Šehović 18; Lee 15), MZT – FMP 67:72 (18:19, 39:30, 52:49, Mavra 20; Čović 16).

Olimpija – Cibona 78:80 (20:20, 35:38, 65:57) Dvorana Tivoli, gledalcev 2900, sodniki: Javor (Slovenija), Radojković (Hrvaška), Mrdak (Srbija). Olimpija: Kastrati, Barbarič, Radulović 1 (2-1), Tratnik, Oliver 13, Špan 17, Bubnič, Badžim, Morgan 14 (6-4), Lorbek 8, Battle 14, Hrovat 11 (2-1), trener: Okorn.Cibona: Bilinovac 6, Uljarević 12 (2-1), Žorić 15 (1-1), Čorić, Melvin 6, Gilbert, Novačić 8, Bošnjak 6 (2-1), Rozić 10 (2-2), Ljubičić, Gospić, Tomas 17 (1-1), trener: Nazor. Prosti meti: Olimpija 10-6, Cibona 8-6. Met za dve točki: Olimpija 33-18, Cibona 31-16. Met za tri točke: Olimpija 26-12, Cibona 30-14. Skoki: Olimpija 23 (17 + 6), Cibona 29 (20 + 9). Osebne napake: Olimpija 20, Cibona 19. Pet osebnih napak: Bilinovac (37). Igralec tekme: Luka Žorić (Cibona). Semafor: 11:2 (3. minuta), 16:11 (7), 24:29 (14), 29:34 (17), 35:43 (22), 54:48 (27), 68:61 (33), 73:72 (37).