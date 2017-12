Bel šotor, postavljen sredi blejske promenade, na daleč ne izdaja, da v njem ustvarjajo umetniki. Ob blizu se iz njega razlegajo nenavadni zvoki. Ropotanje motorne žage se meša z zvokom sušilnika za lase, pozoren opazovalec pa bi ob velikih prozorno belih kvadrih našel tudi likalnik ali kakšen podoben gospodinjski predmet.

Miro Rismondo, umetnik, znan po svojih skulpturah iz ledu in v zadnjem času tudi iz čokolade, pod šotorom ustvarja s svojimi prijatelji, umetniki podobnega kova iz Slovenije in tujine. Pokaže na ogromne, na videz naključno v širino in višino zložene kvadre ledu in pojasni: »Ves teden bomo iz ledu klesali in izdelovali blejske znamenitost, kot so kremšnita, rajska ptica, zvon želja, Blejski otok, Blejski grad, labod, fijakar in podobno.«

Tovarne ledu s težavo sledijo potrebam Otoplitve ozračja si umetniki ne želijo. »Vreme mora ostati takšno, kot je. Sonce nas ne moti, dokler je temperatura zraka pod ničlo, da se led ne začne taliti,« opozarja Mitja Malenšek, ki se je pridružil ekipi. Poudarja, da je njihovo delo zmes umetnosti, fizike in kemije. Kljub temu ustvarjalcev ob ledenih gmotah ne zebe. Oblečeni so v zimska oblačila, kot da bi šli na smučišče. »Pogosto nam je celo zelo vroče. Vsak ledeni kvader je težak 130 kilogramov. Preden začnemo delati, je treba bloke ledu ustrezno premikati, namestiti, jih lepiti z vodo. Kar koli primemo v roke, je zelo težko, zato nam je vroče,« dodaja Rismondo, Malenšek pa opozarja na natančno in dolgotrajno pripravo pred začetkom dela.