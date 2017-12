»Vesel sem, da sem na Bledu. Kraj je lep sam po sebi. Je paradni konj slovenskega turizma in ima velik pomen v slovenskem prostoru. To prinaša tudi odgovornost. Časi za turizem so dobri. V svojem mandatu želim, da bi ohranili dobre stvari Bleda in dodali tisto, kar si želimo,« je v uvodnih besedah povedal novi direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Svoj štiriletni mandat bo s soglasno podporo občinskega sveta in pred tem soglasno odločitvijo sveta zavoda začel takoj po novem letu.

Turiste bo treba razpršiti Kako se bo Bled kot turistični kraj spreminjal pod njegovo taktirko? »To bo odvisno od strategije razvoja turizma na Bledu za prihodnjih osem let, ki jo bomo z deležniki oblikovali prihodnji mesec,« pravi novi vodja blejskega turizma. Med prvimi izzivi bo po izkušnjah z nepopisno gnečo iz minule poletne sezone zdaj usmerjanje obiska. »Bled je atrakcija, je privlačen turistom. Nekako se bomo do dokončanja obeh obvoznic z vso dodatno infrastrukturo morali znajti, da bomo turiste razpršili po celotnem kraju. Morda bosta pri tem pomagala povečanje števila redarjev ali pa informacijska podpora,« razmišlja in napoveduje, da se bo tega lotevala tudi strategija. »Dobrodošli na Bledu pa so vsi,« Rogelj popravlja posledice izjave vršilca dolžnosti direktorja tega zavoda Matjaža Berčona, ki je poleti slovenskim turistom zaradi gneče, da bi preprečil slabo voljo, svetoval, naj se na Bled raje odpravijo jeseni. »Turiste, ki pridejo na Bled, je nekako treba usmerjati, in to tako, da bodo zadovoljni vsi – obiskovalci in domačini,« je prepričan novi direktor. Na Bledu so sicer letos do tega tedna našteli 979.000 gostov.