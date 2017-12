Po novembrskem reševanju uslužbenke iz okvarjene pohorske vzpenjače je bilo prejšnji teden na Krvavcu na okvarjeni sedežnici ujetih kar 51 ljudi. Pomagali so jim gorski reševalci, poklicni gasilci in jamarski reševalci. V nekaj urah se je reševanje končalo brez poškodovanih. Mnogim pa je pri razjasnjevanju okoliščin v spominu ostala letnica izdelave sedežnice Zvoh, ki kljub večkratnim obnovam in rednemu vzdrževanju seže v leto 1981. To pa še zdaleč ni najstarejša delujoča žičnica v Sloveniji.

Rekorderki štejeta vsaka po 51 let