Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek novega koledarskega leta. Po gregorijanskem koledarju, ki velja v večini sveta, je to 1. januar. Vse skupaj se je začelo v obdobju vladavine Rima, z rimskih koledarjem, ko je bil začetek leta 1. marca. Pod vladavino cesarja Gaja Julija Cezarja se je koledar preimenoval v julijanskega (leta 47 pred našim štetjem). Kasneje je bil koledar malce spremenjen in v takšni obliki, kot ga pozna danes večina sveta, je začel veljati leta 1582 pod pontifikatom papeža Gregorja XIII. 1. januar je postal najpopularnejši dan za praznovanje novega leta.

Praznovanje novega leta Različne navade ob praznovanju novega leta izvirajo iz različnih antičnih tradicij praznovanja mesečevih del. Tem je bil v celoti posvečen rimski koledar, ki je slavil dela na polju in gospodarska opravila v določenem mesecu. Novo leto simbolično ponazarja ponoven prihod življenja. Staro se poslavlja, dan se znova začne daljšati, rastline se počasi pripravljajo na nov ciklus rasti … Navade in praznovanja tega dne so se skozi stoletja spreminjale, pa vendar smo vse do današnjih dni uspeli ohraniti načine, s katerimi vsako leto znova pozdravimo prihod novega leta.

Navade, povezane s prihodom novega leta Obstaja vrsta različnih načinov praznovanja novega leta. Mnogi krščanski verniki se na ta dan zberejo v cerkvah in molijo za prijazno in obilno novo leto, hkrati pa se bogu zahvalijo za leto, ki je minilo. Prav tako je navada, da ljudje ob novem letu pripravijo spisek sklepov, ki jih želijo uresničiti v prihodnosti, in razvad, ki se jih želijo znebiti. Prav tako je v navadi pošiljanje novoletnih voščilnic sorodnikom in prijateljem, ki stanujejo daleč stran.

Zbiranje na prostem in zabave Obiskovanje prijateljev in znancev je del praznovanja povsod po svetu. Ljudje praznujejo in prirejajo zabave. Točno opolnoči pa se ugasnejo luči in sveče. Napoči trenutek izrekanja dobrih želja, nazdravljanje. Mnogi na ta večer razrežejo torto, ki simbolizira srečo in bogastvo v prihodnjem letu. Mladina po navadi proslavlja v pubih, diskotekah in lokalih, kjer preplešejo noč.

Polnočno odganjanje zlih duhov Marsikje po svetu se je ohranila tradicija odganjanja slabih sil in zlih duhov s petjem in plesom ter pozdravljanje novega letnega ciklusa z bučnim zvokom trobil, pihal, bobnov in glasnim kričanjem.