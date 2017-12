V tožbi je zapisano, da je bila zdaj 22-letna telovadka pod krinko obveznega športnega zdravljenja med letoma 2009 in 2013 večkrat žrtev spolne zlorabe reprezentančnega zdravnika Nassarja. Slednji je bil na kar štirih olimpijskih igrah med letoma 1996 in 2015 zdravnik ameriške gimnastične reprezentance.

Ameriška gimnastična zveza je imela načrt, kako zatreti obtožbe o spolnih zlorabah, da ne bi nikoli prišle v javnost, in je želela Nassarju omogočiti, da bi "potihoma" zapustil organizacijo, piše v sodnih dokumentih. »Ameriška gimnastična zveza je bila pripravljena 'žrtvovati' zdravje in dobrobit ene najbolj znanih telovadk v zgodovini, ker ni želela, da bi svet izvedel, da ščiti pedofilskega zdravnika,« je dejal odvetnik telovadke John Manly.

Maroneyjeva je decembra 2016 pristala na dogovor o poravnavi, saj je »želela pridobiti finančna sredstva, ki jih je potrebovala za psihološko zdravljenje, saj je bila povsem na dnu«, še piše v tožbi. V slednji sicer ni zapisana višina poravnave, vendar sta časnika Wall Street Journal in Los Angeles Times poročala, da je ameriška gimnastična zveza Maroneyjevi v zameno za tišino plačala 1,25 milijona dolarjev.

V začetku decembra je bil 54-letni Nassar na sodišču v Michiganu obtožen na 60 let zaporne kazni zaradi otroške pornografije, je poročal časnik Lansing State Journal. Proti njemu sicer poteka še več sodnih procesov; v drugem je na sodišču priznal, da je med zdravniškimi pregledi spolno zlorabil sedem športnic. Tri žrtve so bile v času zlorabe stare manj kot 13 let, preostale pa so imele od 13 do 15 let. Zdravniku grozi dosmrtna ječa, primer naj bi se končal prihodnji mesec.

Skupno je Nassarja v civilnih tožbah spolne zlorabe obtožilo več kot 140 žensk. Med njimi sta tudi zvezdnici iz "zlate generacije telovadk" Aly Raisman in Gabby Douglas. Skupaj z Maroneyjevo, ki se je prva opogumila in oktobra spregovorila o zlorabah, so omenjene telovadke članice ekipe z nazivom Neustrašnih pet, ki so na olimpijskih igrah v Londonu 2012 osvojile ekipno zlato.

Omenjeni primer je vrgel črno senco na izjemno uspešen in po svetu cenjen ameriški mladinski program ženske športne gimnastike, iz katerega leto za letom izhajajo svetovne in olimpijske prvakinje. Ženska gimnastika je onstran luže eden najbolj priljubljenih športov. Američanke so zmagovalke OI v Riu 2016, poleg tega so ekipne zlate kolajne osvojile še na igrah 1996 in 2012, po trikrat so bile na OI ekipno srebrne in bronaste.