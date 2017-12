Fak je to sezono vnovič zablestel v svetovnem pokalu ter po dveh letih na začetku olimpijske zime uprizoril izjemno vrnitev med najboljše biatlonce sveta. Že na prvi postojanki sezone v Oestersundu se je povzpel na stopničke in v podobnem slogu nadaljeval tudi v Hochfilznu in Annecyju.

Dobri in konstantni nastopi so mu po uvodnih osmih tekmah sezone v svetovnem pokalu prinesli skupno visoko tretje mesto, kar je njegov najboljši dosežek med vsemi enajstimi sezonami v pokalu. Na prvih treh prizoriščih ima strelski učinek nad 92 odstotkov zadetih tarč.

»Prvič v življenju sem začutil nek strah pred tekmo. Pred prvim svetovnim pokalom res nisem vedel, kam sodim. Obenem pa sem bil zelo vesel, da spet lahko tekmujem. To se je nekako poravnalo. Ko se je tekma začela, sem bil povsem sproščen. Štiri ničle na prvi tekmi so mi dale zagon za naprej in pozneje nisem imel več slabih občutkov pred startom, ampak le optimizem,« je težak začetek opisal Fak.

»Moram biti zadovoljen, čeprav je bil zadnji svetovni pokal v Franciji zame res težak, saj nisem našel pravih občutkov, še posebej na strelišču. A če pogledam vse tri postojanke, saj sem sam poudarjal, da bo moč sezono oceniti šele po prvi tretjini, mislim, da ni nobenega razloga, da ne bi bil še naprej optimistični.«

»Če sem zdrav, sem sposoben dosegati stopničke. Malo mi še manjka tako v streljanju kot teku, da bom prišel do ravni, ko bom lahko rekel, da sem sposoben tudi zmagati. Ampak mislim, da bo tudi to kmalu prišlo,« je misli po prvi tretjini sezone strnil varovanec trenerja Uroša Velepca.

Kljub uspešnemu začetku Fak poudarja, da še ima rezerve: »Res vedno omenjam, da imam še rezerve, zlasti na podlagi analitičnih rezultatov in tudi na podlagi občutka.«

»Če pogledamo samo moje streljanje in čase streljanja, sem do sedaj streljal bolj previdno. Enostavno zato, ker za dobro streljanje potrebuješ neko samozavest, to pa lahko zgradiš le z uspešnimi nastopi. Zdaj sem s počasnim streljanjem prišel nad 92 odstotkov in na podlagi tega bom lahko začel streljati hitreje. Ko pa pogledamo tek, smo v pripravljalnem obdobju, ko smo gradili bazo, malo to izpuščali, zdaj se bomo več posvetili tudi temu, zato verjamem, da se bo tudi tek izboljšal.«