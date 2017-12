Stara roba, nova raba, ki je po novem zadruga, neformalno pa še vedno močno povezana s Kralji ulice, ima pomembno pridobitev. V Polju, tik za obvoznico, so odprli prodajalno, ki bo tudi prostor za druženje. Nekateri udeleženci odprtja so jo poimenovali kar dnevna soba. Obenem so dobili novo skladišče, ki je le nekaj metrov oddaljeno od prodajalne. Oba objekta jim je dal za en evrov na mesec v najem Javni stanovanjski sklad ljubljanske občine.

Sosedje so jih lepo sprejeli

»To je velik korak naprej v sodelovanju oblasti in civilne družbe. Državo nameravamo spodbujati, naj začne ravnati na podoben način. Ker obstaja v Sloveniji na občinski in državni ravni ogromno praznih nepremičnin, ki niso gospodarno izrabljene,« je dejala ena od ustanoviteljic zadruge Stara roba, nova raba Luna Jurančič Šribar, ki je od oblasti dobila podatek, da je po Sloveniji okoli 300.000 kvadratnih metrov praznih občinskih in državnih nepremičnin. Potem ko so včeraj slovesno prerezali trak pred vhodom v prodajalno, so goste, med katerimi je bilo nekaj novih sosedov, pogostili, izostal ni niti glasbeni program. »Sosedje so nas lepo sprejeli. To bo skupnostni prostor. Želimo, da je čim bolj odprt,« je dodala Jurančič-Šlibarjeva in pojasnila, da bo koncept tudi v tem smislu malo drugačen kot na Poljanski cesti, kjer že vrsto let deluje prodajalna. Poleg tega bo mogoče barantati, v sosednjem skladišču pa bodo večkrat na teden pripravili skladiščno razprodajo.

Novo skladišče so potrebovali, saj so jih iz stavbe v Šiški, ki jo je od prejšnjega lastnika prevzela Nova Ljubljanska banka, vrgli ven. Selitev in ureditev novih prostorov je vodil Jože Štefančič, eden petih zaposlenih v zadrugi. Od tega dve in pol zaposlitvi financirajo iz prihodkov, dve in pol pa iz drugih programov. »To, kar je zdaj oranžno, je bilo prej vse črno,« je Jože Štefančič pokazal na pod v skladišču. Tu je bila prej avtomehanična delavnica. V šestih tednih so jo spremenili v skladišče. »To blago smo pripeljali iz Šiške,« je nato pokazal proti novonameščenim kovinskim regalom. V Šiški so pustili polovico stvari, ker pričakujejo, da bodo ljudje kmalu prinesli novejše predmete, ki bodo šli bolje v prodajo. Včeraj je bilo skladišče še na pol prazno, a se bo gotovo kmalu napolnilo. »Že včeraj smo dobili dve televiziji. V enem mesecu bomo zapolnili vse skladišče. Naša mreža je razvejana, ljudje nas dobro poznajo, zato nam redno vozijo stvari,« je pojasnil Štefančič.