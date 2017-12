Razlika med delom v Natu in gospodarstvu, kjer stvari potekajo bistveno hitreje, so ogromne, potrjuje Tomaž Zorjan, ki je v Lek Prevalje na položaj glavnega kadrovika prišel aprila. »V Natu se odločitve sprejemajo s soglasjem vseh 29 držav članic, kar se pozna tudi na področju kadrovanja, v gospodarstvu pa se moramo vsi odzivati hitreje. V Natu nekatere sodelavce članice napotujejo same in tako kadroviki o tem ne moremo odločati. Razlika je tudi v usposabljanju. Medtem ko v Leku gledamo celo sliko, mora v Nato na delovno mesto priti strokovnjak že usposobljen,« pojasnjuje Zorjan, po izobrazbi magister mednarodnih diplomatskih odnosov, ki na kadrovskem področju deluje sedem let.

Šest ključnih nalog

Kadrovikove naloge v Novartisu so razdeljene na šest ključnih področij. »Prva je pridobivanje kadrov, saj želimo biti prva izbira najbolj perspektivnih kadrov. Zato je izbiranje talentov ena ključnih nalog. Želimo pritegniti najboljše, ki jih ponujajo zaposlitveni trg, raziskovalne ustanove in fakultete, pripravljamo pa tudi regijski BioCamp in Novartisov karierni zajtrk.«

Drugi del je razvoj zaposlenih, ki jih prepoznajo kot ključne potenciale in ki bi lahko zasedali strateške položaje v podjetju. »Najperspektivnejše kadre prepoznamo skozi pregled organizacije in talentov. Karierne priložnost sodelavcem ves čas ponujamo tudi znotraj cele skupine Novartis. Naši strokovnjaki lahko sodelujejo z najboljšimi strokovnjaki po vsem svetu, medsebojna komunikacija pa poteka skorajda vsakodnevno. Precej naših sodelavcev že dela v Novartisu po svetu, s čimer dokazujemo, da je naše znanje na res visoki ravni.«

Naloga kadrovikov v Leku je tudi, da analizirajo smeri razvoja panoge, kar pomeni, da pravočasno pogledajo trende in potrebe nadaljnjega razvoja podjetja. »Cilj je, da talente razvijamo pravi čas. Trenutni trendi so poleg farmacije avtomatizacija, robotizacija in mehatronika, naša naloga pa je, da na podlagi matrike znanja, ki je za to potrebno, zagotovimo ustrezno izobraževanje in usposabljanje. Pri tem smo uspešni. Ker se spremembe dogajajo zelo hitro, je na tem oddelku delovna dinamika zelo visoka,« pojasnjuje Zorjan. Zelo so pozorni tudi na potrebe vsakega posameznika, pri čemer sodelavce spodbujajo, da povedo, kaj si želijo. Tako imenovana speak up kultura dobro deluje. Sodelavce spodbujajo, da sami povedo, kaj jih teži, takoj ko se to pojavi. Vsak dan opozarjajo na te vrednote in vodje učijo, da sodelavce k temu spodbujajo. »Odprta komunikacija na vseh ravneh je izjemnega pomena. Razvoj vodij se nikoli in konča in tudi razvoj kadrovikov se ne.« V letu 2016 sta se vsaj ene oblike izpopolnjevanja znanja ali usposabljanja udeležila 3502 Lekova uslužbenca, skupno so opravili kar 173.162 izobraževalnih ur.

»Na temelju jasno definiranih organizacijskih potreb lahko poskrbimo za to, kar potrebujejo talenti. Karierne priložnosti jim ponujamo ne le vertikalno, pač pa tudi horizontalno, kar pomeni, da sprejemajo zahtevnejše naloge in da s premestitvijo na drugo delovno področje dobijo širšo sliko o delu Leka in skupine Novartis, predvsem pa interdisciplinarno znanje. Seveda je naloga kadrovikov tudi zadrževanje kadrov. Pri nas jih zadrži predvsem zanimivo in dinamično delo ter delo v mednarodnem okolju.«

Tudi v Leku se merjenje uspešnosti kadrovikov, podprto z merjenjem ključnih KPI, to je odstotek zadržanih ključnih kadrov oziroma teh, ki odidejo, pri čemer so posebno pozorni na delež top performerjev. Pomembno je namreč, da se razvijajo znotraj skupine, ne pa da odidejo, ker niso bili zadovoljni. Sledita absentizem in delež strokovnjakov, ki so jih razvili in so zasedli višje položaje.

»S tem preverjamo, ali izobraževanja res izkoriščamo v najboljši meri. Seveda pa na vse to neposredno vplivajo njihovi vodje, ki so z njimi vsak dan v neposrednem stiku in jih ves čas usposabljamo na delavnicah. Z vodji imamo seveda tudi redne razgovore in skozi KPI ugotavljamo, katera izobraževanja še potrebujejo, pojasnjuje Zorjan, ki pri novih sodelavcih na področju kadrov išče predvsem učni potencial, empatijo, odprtost in pripravljenost, da dela s sodelavci to, kar je najboljše zanje. »Zato jih je včasih treba tudi spustiti. Vrtičkanje na dolgi rok namreč ne prinaša uspeha.«