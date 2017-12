Vztrajal je do bridkega konca Proti mejnemu prehodu Starod je vozil te dni mladi Romun z majhnim tovornjakom. Tistih, ki se redno vozite po naših avtocestah, sploh po primorski, verjetno ne bo začudilo, da je bil Romunov tovornjak krepko preobremenjen. Na to je posumil tudi policist, zato je Romuna pospremil na tehtanje na ploščadi pri mejnem prehodu. Sum je bil potrjen, sledila je kazen 900 evrov za voznika in tri tisoč evrov za njegovega delodajalca. Nepredstavljiva vsota za Romuna je pri njem povzročila tako stisko, da je uporabil skrajni ukrep. Nimamo podatkov, kako je z romunskimi policaji, imamo pa podatek, da so naši pošteni. Vsaj tale s Staroda je bil. Romun mu je namreč ponudil 300 evrov podkupnine, če bi policist prekršek zamolčal. Policist ga je zavrnil. Romun pa se ni dal. Še večkrat mu je vztrajno ponudil denar. Na koncu mu ga je porinil v roke, takrat pa je bilo policistu dovolj. Poklical je okrepitve, denar so zasegli, Romuna pa priprli in ga kazensko ovadili zaradi dajanja podkupnine.

V kopalnem plašču obtičala v snegu Na nenavaden prizor je v noči na ponedeljek naletela policijska patrulja v avstrijskem Obertauernu. Pri temperaturah, ki so zdrknile globoko pod ledišče, sta si zgolj v kopalni plašč odeta moška prizadevala spraviti v pogon tovornjak s kesonom, ki je na cestišču obtičal v globokem snegu. Izkazalo se je, da sta se močno okajena 22-letna prijatelja okoli 4. ure odpravila na nočno vožnjo in pri tem ignorirala opozorilo, da morata v zimskih razmerah cestno vozilo obvezno opremiti s snežnimi verigami. Zakaj sta bila oblečena zgolj v kopalni plač, policistom nista znala pojasniti. Sta pa imela izgovor, zakaj je alkotest pri vozniku pokazal kar 1,9 promila alkohola v krvi: ko sta videla policijski avto, sta na eks izpraznila steklenico vina. Uniformiranca sta 22-letnemu domačinu odvzela potni list, zoper njega bosta še spisala kazensko ovadbo.

Ni bil mrtev, bil je mrtvo pijan S pijanimi vozniki pa imajo vsak dan žal še vedno opraviti tudi naši policisti. Tale pijanec je postal neslavni rekorder prejšnjega tedna. V Gornji Radgoni se je 38-letni voznik zaletel v drevo. Policisti so prihiteli na kraj nesreče in ugotovili, da je v zaklenjenem avtu popolnoma neodziven voznik. Lahko, da je prišlo do najhujšega, so pomislili policisti in še preden so vlomili v avto, je prišla na kraj dogodka še lastnica avta z rezervnimi ključi in odklenila vozilo. Voznika so nezavestnega, a še živega, odpeljali v murskosoboško bolnišnico, kjer pa so zdravniki hitro ugotovili, da ni poškodovan, pač pa pošteno nasekan. Odvzeli so mu kri in urin. V krvi je imel 4,23 grama alkohola na kilogram krvi, v urinu pa najmanj 6,28 promila alkohola. Hja, po nekaterih raziskavah so to že smrtni odmerki. Kako je sploh lahko pripeljal do drevesa, ki ga je na srečo ustavilo, preden bi mrtvo pijan povzročil kakšno res hudo nesrečo, pa vsaj nam ni čisto jasno.

Tatovi ne prinašajo daril Prav zabavno pa se je glasilo sporočilo, ki smo ga minuli teden prejeli iz kranjske policijske uprave. »Storilci ne prinašajo daril,« se je duhovito zapisalo tiskovnemu predstavniku Bojanu Kosu. Seveda je v njegovem slogu sledil še nauk zgodbe: ne samo da ne prinašajo daril, pač pa v tem delu leta, ko ste pogosteje odsotni in je svetel dan dneva zelo kratek, v glavnem »darila« odnašajo. 12 vlomov so našteli gorenjski policisti samo prejšnji konec tedna. Največkrat poberejo zlatnino in denar, napadajo pa hiše, za katere je že od daleč videti, da v njih ni nikogar. Prižgite vsaj lučke na novoletni jelki, da bosta darila prinesla Božiček in dedek Mraz in da bodo odgnale kakšnega nepridiprava.