Nasploh sta 42-letni glasbenik in 36-letna športnica o vsem v zvezi s svojo 16 let trajajočo zvezo skrivnostna. Spoznala sta se, ko sta bila na vrhuncu slave, in morebiti je prav to razlog, zakaj svoje zasebno življenje tako skrivata. Ne ve se niti, ali sta poročena ali ne. O tem ne želita govoriti, prav tako tega ne komentirajo njuni sorodniki. Iglesiasova mama Isabela Preysler, bivša žena Julia Igesiasa, zdaj žena nobelovca Marija Vargasa Llose, je medijem dejala, da nima smisla, da jo sprašujejo o poroki njenega sina, ker ne ve ničesar.

Ana Kurnikova se v javnosti ni pojavila vse od konca leta 2016, ko pa so jo enkrat le ujeli v javnosti, je bilo to v trgovini z otroškimi oblekami, kamor je po navedbah lastnika trgovine »prišla kupit darila za prijateljico«. Par ni prišel na poroko Enriquejeve sestre na začetku decembra. Tedaj je svojo ameriško turnejo končal tudi Iglesias in do marca prihodnjega leta nima več koncertov. Zdaj je jasno, zakaj tako dolg odmor – da bi bil lahko z družino. Par že tri leta živi na 1850 kvadratnih metrov veliki posesti v Miamiju.