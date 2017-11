Goran Vojnović: Spominjam se, torej sem

Pot od templja proti mestu se je naglo spustila in izginila pod vodo. Nemogoče je bilo reči, ali se je pred nami razprostrlo manjše jezero ali zgolj malo večja luža, ki jo je za seboj pustilo deževje. Nekaj hiš je stalo ob vodi, bosonogi otroci pa so tekali naokrog in se nam smehljali. Nedaleč od poti je stal lesen pomol in se počasi ugrezal v vodo. Stali smo na obali in nepremično zrli v mesto, kjer je iz vode spet pogledala cesta, a nismo mogli razločiti, ali morda tam stoji trajekt, ki bi nas lahko zapeljal do nje.