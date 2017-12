Soba za vse, ki sovražijo božič

V Ameriki je petletni deček poklical policijo, češ da želi Grinch, lik iz knjig in risank, ukrasti božič. Grinch namreč sovraži božič. V tem pa sploh ni edini. Marsikomu bodo zadnji dnevi pred praznikom postregli s toliko božične glasbe, bliskajočih se lučk in trgovinske norije, da bo zasovražili ne le praznik, ampak tudi rdečo barvo. Bolj kot nas stiska potrošniški diktat božiča, bolj nam gre ta praznik na živce. Za vse, ki se niso mogli več soočati s svojim antibožičnim besom, so v Londonu pripravili zares odlično terapijo. Rudolph's Rage Room, Rudolfova soba besa, je bar, v ozadju katerega je posebna soba, kjer si lahko dajo duška vsi, ki sovražijo božično norijo. V zaščitni obleki, oboroženi s kiji in ob zvoku najbolj osovražene božične pesmi udrihajo po božičnih drevescih in plastičnih Božičkih. Za 18 funtov lahko cele tri minute sproščajo svoj bes, nato pa vse skupaj poplaknejo s kozarcem prosecca in se sproščeno zabavajo s prijatelji v baru. Marsikdo bi si želel, da bi bila taka soba v vsakem mestu zahodne poloble, predvsem pa v vsakem trgovinskem središču. Verjetno bi bile zadnji dan pred božičem pred antibožičnimi sobami vsaj tako dolge vrste kot pred blagajnami trgovin. Na žalost pa je bila tudi londonska soba božičnega besa odprta le en dan. Vsem drugim, ki ne marajo božiča, torej ne ostane drugega, kot da se za nekaj dni potuhnejo in počakajo, da napad mine.