Svilena oblačila se ne zmečkajo, volnena se ne skrčijo, oblačila za dejavnosti na prostem pa ostanejo vodoodporna. Predstavljajte si, da si upate v sušilnem stroju posušiti perilo, za katero si nikoli ne bi mislili, da ga lahko. S sušilnimi stroji Electrolux je to vse mogoče.

Prilagojeni programi sušenja celo za najobčutljivejše perilo

S sistemom GentleCare oblačila dalj časa ostanejo na otip kot nova. S sušenjem perila pri skoraj polovico nižji temperaturi kot pri običajnih sušilnih strojih oblačila niso nikoli izpostavljena nepotrebni toploti. CycloneCare omogoča, da so oblačila povsem negovana ter enakomerno in nežno posušena z vseh strani z edinstvenim spiralnim zračnim pretokom. Sistem SmartSense zazna vlažnost vsakega kosa perila v stroju. To pomeni, da so oblačila posušena enakomerno in zavarovana pred prekomernim segrevanjem za natančno sušenje. DelicateCare pa prilagodi temperaturo in premikanje perila po bobnu, posnema ravno, nežno sušenje. Brez krčenja in izgube oblike. Kakovost oblačil je zagotovljeno ohranjena.