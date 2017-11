Več kot 78 odstotkov vključenih v raziskavo je dejalo, da so v življenju najbolj zadovoljni, da imajo družino, ki jih ima rada in jih podpira. Skoraj polovica otrok je zadovoljnih, da so zdravi in da imajo prijatelje. Materialne dobrine so pomembne le desetini otrok.

Dve tretjini sodelujočih otrok v raziskavi je odgovorilo, da so glede svoje prihodnosti optimistični. Ena tretjina je odgovorila, da na njihovo zadovoljstvo ali na zadovoljstvo njihovih vrstnikov najbolj vplivajo razmere v družini, skoraj tretjina pa, da najbolj vplivajo odnosi s prijatelji in vrstniki.

Skoraj polovica bi imela lastno podjetje Med vprašanimi se jih 78 odstotkov zaveda, da lahko sami storijo največ za svojo prihodnost s tem, da se trudijo v šoli in se učijo. Nekaj manj kot petina pa jih je menila, da lahko največ za njihovo prihodnost storijo starši, in sicer s tem, da jih spodbujajo in jim stojijo ob strani. V prihodnosti bi jih bilo 42 odstotkov najraje zaposlenih v lastnem podjetju, 28 odstotkov bi jih želelo delati v Sloveniji v slovenskem podjetju, 21 odstotkov pa v tujini. Največkrat si vprašani želijo postati športniki, računalničarji, frizerji, veterinarji, zdravniki in odvetniki.

Nekaj več kot polovica meni, da jih učitelji upoštevajo Večina vključenih v raziskavo ima pogosto ali občasno skrbi in strahove. Najbolj jih skrbi smrt bližnjih, med najpogostejšimi skrbmi pa so tudi strah pred vojno in terorizmom ter šolske obveznosti. Med vprašanimi jih 66 odstotkov meni, da jih bodo čez 15 let najbolj skrbeli zaposlitev, finančno stanje, vojne in vprašanja okolja. Šolanje se zdi pomembno 17 odstotkom vprašanih. Le šest odstotkov jih pomoč v primeru slabih ocen poišče pri učiteljih ali šolskih svetovalnih delavcih. Le nekaj več kot polovica jih meni, da učitelji in pedagogi upoštevajo njihova mnenja. Kar 16 odstotkov pa jih ima občutek, da s temi osebami nimajo stika. Nekaj manj kot četrtina rado hodi v šolo, medtem ko jih več kot tri četrtine v šolo ne hodi z največjim veseljem. Več kot 70 odstotkov jih tudi meni, da šola ni preveč zanimiva. 63 odstotkom vprašanih so v primeru slabe ocene največkrat v oporo starši, 16 odstotkov pa jih oporo dobi pri sošolcih.