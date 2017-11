»Imate singelce? Iščem specialno Belo snežinko za brata, za njegov džuboks,« je zanimalo eno prvih obiskovalk sejma gramofonskih plošč, ki je na dvodnevnem gostovanju v bežigrajski knjižnici. Ravno želene male plošče zbiralci včeraj niso imeli, so pa razstavili več tisoč drugih albumov. In ponudba je bila res pestra. Od Michaela Jacksona do Tomaža Domiclja, od Beatlov do Buldožerja, od Amy Winehouse do Svetlane Makarovič, od jazza do folka, jazza, soula, funka… Brskanje po glasbeni zgodovini, med različnimi poli in obdobji glasbene umetnosti, je prevzelo marsikaterega mimoidočega.

Večji del avle je zasedel Roman Pavlin iz Kranja, ki ocenjuje, da ima v domači kolekciji okoli 15.000 plošč, skrbno ločenih od materiala za prodajo in izmenjavo. »Tole so večinoma dvojniki. Včasih kupim kakšno kolekcijo in potem nekaj plošč iz nje obdržim, tiste, za katere ugotovim, da so slabše od kopije, ki jo že imam, pa gredo naprej,« je pojasnil Pavlin, ki je v prestolnico v dveh rundah pripeljal skoraj 2000 plošč. Skrbno razporejene po žanrih, izvajalcih ali zvrsteh so čakale na radovedneže in tiste, ki delijo Pavlinovo strast.

Darilo spremenilo življenje Zbiranje plošč je za sogovornika danes izključno hobi, za katerega priznava, da je ušel izpod nadzora, njegova zbirateljska pot pa se je leta 1975 začela naključno. Takrat mu je mamina sodelavka podarila nekaj malih plošč, ki ji niso bile všeč, njega pa so nekatere tako prevzele, da je začel iskati nove plošče teh izvajalcev. Je bil torej že takrat glasbeni navdušenec? »Ne, vse se je zgodilo zelo naključno. Nihče ni vedel, da me bo to zanimalo, potem pa se je začelo, kot bolezen.« Teh prvih malih plošč se še dobro spomni, nekaj jih ima tudi še vedno v zbirki in zanj imajo posebno vrednost.