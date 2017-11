Najpogostejša so trčenja, zatem okvare

Od avgusta 2000, ko je na dnu Barentsovega morja na ruski raketni jedrski podmornici Kursk umrlo 118 mornarjev, so javno ugotovili 34 incidentov, v katere so bila vpletena ta plovila. Največkrat je šlo za ameriške podmornice in njihova preveč bližnja srečanja z drugimi plovili, požare na njih ali trčenja ob podmorske grebene, vsega skupaj ducat, najbolj tragične so bile nesreče ruskih in ene kitajske, v preostalih pa so bile udeležene podmornice Velike Britanije, Indije, Avstralije, Kanade in Francije, avgusta letos pa tudi zasebna, ki jo je domnevno namerno potopil njen lastnik, kasneje obdolžen, da je na tak način prikril umor švedske novinarke. Eno najodmevnejših trčenj se je zgodilo februarja 2001 med ameriško podmornico in japonsko vadbeno ladjo v bližini havajskega Oahuja, ko je na japonski ladji umrlo 35 ljudi. Celotna posadka, skupaj 70 članov, je v še vedno nepojasnjenih okoliščinah, verjetno pa zaradi zastrupitve ob okvari dizelskega motorja, umrla na kitajski podmornici maja 2003. Dva mrtva in 97 ranjenih je bilo v trku ameriške podmornice v podvodni greben pri Guamu leta 2005, v požaru in posledični eksploziji pa je avgusta 2013 življenje izgubilo 18 indijskih podmorničarjev.