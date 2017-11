Ustavna obtožba bi lahko bila povezana s primerom prekinjene deportacije sirskega begunca Ahmada Šamieha, o kateri se je Vinko Gorenak v torek razpisal na svojem blogu. Ob povzemanju torkovega dogajanja je namreč med drugim premierovo ravnanje označil za »nedopusten poseg, ki je organe odločanja pozval, naj začasno zadržijo izvedbo deportacije. Poudarjam, da za kaj takega Cerar nima ne pravne podlage ne pravice in da to njegovo početje predstavlja najnevarnejši napad na odločitev vrhovnega sodišča in neposreden poziv k nespoštovanju sodne odločitve, kar pa pomeni seveda odprtje vrat kaosu in anarhiji v državi«.

Za Šamieha je bila ta teden namreč načrtovana deportacija. A je Miro Cerar po pritiskih civilne družbe in dela poslancev v torek napovedal, da bo vlada na eni od prihodnjih sej odločala o interesu države za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje Šamiehu.

Poslovnik DZ določa, da lahko najmanj deset poslancev predlaga državnemu zboru, da obtoži predsednika vlade pred ustavnim sodiščem. Na zahtevo DZ nato mnenje o predlogu obtožbe premiera poda predsednik republike. V samostojni Sloveniji so bili doslej aktualni trije predlogi ustavne obtožbe, a noben še ni prišel do presoje ustavnih sodnikov. Pobudnik vseh je bila stranka SDS.