Mineva deset let, odkar je direktor papirnice Goričane Andraž Stegu v dogovoru z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Francem Rodetom, pozneje rimskim prefektom in kardinalom, prelepo obnovil grad Goričane in restavriral grajsko kapelo z dragocenimi slikami. A v prvem nadstropju gradu, kjer si je Rode dal urediti razkošno, okoli 500 kvadratnih metrov veliko domovanje, sta še vedno edini stanovalki mački, ki pazita, da dragocenih preprog ne bi naglodale miši.

Ključi menda še pri kardinalu

Maratonski sodni bitki med papirnico in ljubljansko nadškofijo kot lastnico grajskega kompleksa še vedno ni videti konca. Kot je znano, sta se Rode in Stegu leta 2004 dogovorila, da bo papirnica obnovila grad s svojimi sredstvi, v zameno pa bo po končani obnovi 15 let grad uporabljala in tržila brez najemnine. Stegu zdaj trdi, da obnova še ni končana, saj bi po pogodbi morali zgraditi še garažo in podzemno kuhinjo, nadškofija pa da za to ni priskrbela gradbenega dovoljenja. Zatrjuje tudi, da gradu ne uporablja in da ima ključe še vedno kardinal. Nadškofija nasprotno vztraja, da papirnica nadškofiji ni izročila potrebne dokumentacije, da bi sploh lahko zaprosila za gradbeno dovoljenje. Dokazuje tudi, da grad Stegu občasno uporablja in da je papirnica dobro vedela, da Rode leta 2006 ni bil več zakoniti predstavnik nadškofije, pa mu je vseeno po tajniku izročila ključ…

V zvezi z gradom sicer poteka več sodnih postopkov. Tožbo papirnice za 8,1 milijona evrov, za kolikor naj bi bil grad po obnovi vrednejši, je okrožno sodišče zavrnilo; papirnica se je pritožila, višje sodišče pa še odloča. Sodišče je oktobra tudi odločilo, da mora Stegu nadškofiji plačati zaostale obroke kupnine za 11 odstotkov lastniškega deleža v papirnici v vrednosti 1,5 milijona evrov. Stegu je zahtevano vsoto plačal. Nadalje, papirnica je od nadškofije sodno zahtevala, naj plača 210.000 evrov, kolikor naj bi od leta 2010 do leta 2014 imela obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, da dragocenosti ne bi načeli vlaga in vandali. Glede tega zahtevka je sodišče nedavno dalo prav papirnici. S tako imenovano vmesno sodbo je odločilo, da ima ta pravico zahtevati povračilo stroškov za del gradu, ki ga ne uporablja, ni pa še določilo višine povračila. Na to tožbo se je seveda pritožila nadškofija, ki zatrjuje, da gradu ni mogla uporabljati, zato tudi stroškov ni dolžna plačati. Sodna telenovela se je včeraj nadaljevala s poskusom sodnice, da bi se stranki poravnali vsaj glede plačila stroškov od leta 2014 dalje, v višini dobrih 22.000 evrov. Nadškofija je namreč fakture za plačilo teh stroškov zavrnila. Poskus ni uspel.