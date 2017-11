Visoka zmaga Olimpije s 3:0 proti Mariboru v prvi tekmi četrtfinala slovenskega nogometnega pokala je še zaostrila rivalstvo med najboljšima slovenskima kluboma. V drevišnji derbi 16. kroga državnega prvenstva kluba vstopata izenačena po točkah. Maribor bo imel prednost domačega igrišča, visok poraz v Stožicah pa pomeni le še dodatno motivacijo, da se bo Olimpije lotil precej bolj odločno in agresivno, kot je igral v soboto v Ljubljani. Ni dvoma, da bodo gostitelji uporabili vsa sredstva, da bi na kolena spravili tekmeca iz Ljubljane. Olimpija je zaradi pokalne zmage v lepi psihološki prednosti in tudi bolj sveža. Mirni trener Igor Bišćan pravi, da bo ekipa pripravljena na vse izzive, ki jo čakajo v Ljudskem vrtu, a se mora zavedati, da bodo imeli Mariborčani ob dvanajstem igralcu (navijači) še trinajstega. To je z vsemi žavbami namazani športni direktor Zlatko Zahović, ki je v Ljudskem vrtu precej večja avtoriteta kot njegov ljubljanski tekmec Mladen Rudonja, s katerim sta sicer velika osebna prijatelja. Navijači Olimpije pričakujejo novo zmago, a nepisano pravilo je, da v moštvenih športih, ko gre za tekmo dveh izenačenih ekip, istega tekmeca le redko premagaš dvakrat zapored v nekaj dneh.

Favoriti s težo uspehov

Vprašanje o tem, kdo je favorit, je že dva dni pred derbijem v Ljudskem vrtu za čuda, po skoraj polurnem razlaganju, zakaj je bil pokalni poraz eno, prvenstvena tekma pa da bo drugo, padlo šele na koncu. »Definitivno mi! Smo državni prvaki, udeleženci lige prvakov, igramo doma,« je suvereno zagotovil Darko Milanič. In prav vse, kar je naštel, je tisto, kar bo Maribor postavljal in zastavljal nasproti Olimpiji. To bo derbi, v katerem bodo vijoličasti tehtali težo svojega zelo uspešnega poletja. »Nekajkrat smo letos spodrsnili, a nismo padli. Slačilnica bo regirala dobro, tu ni dileme,« je napoved Milaniča, ki je po pokalnem porazu govoril tudi o zmagi.

Ko je Mariboru letos spodrsnilo, je to najbolj občutil Jasmin Handanović. Tri gole je prejel v Sevilli, skupno deset proti Liverpoolu, proti Olimpiji pa je opazoval, kako je tri, od tega prvega precej nespretno, prejel Matko Obradović. »V petek bo povsem drugačna tekma,« je napovedal Handanović, ki bo znova v vratih z jasnim sporočilom: »Ni vse samoumevno, agresivni moramo biti in tako kreniti v vsako tekmo.« Za začetek so se v ponedeljek temeljito pogovorili ob ogledu posnetka. Tam so lahko videli tisto, na kar je opozoril tudi Zlatko Zahović, ko je govoril o pomanjkanju zanimanja za pokal tako v mestu kot slačilnici. Za prvenstveni derbi je drugače: klub išče heroja mesta. V slačilnici jih ni treba, ker to že so po letošnjih dosežkih, poudarja Milanič.

»Mislim, da ja,« je Handanović odgovoril na vprašanje, ali je to tekma, ki je Maribor ne sme izgubiti. Maribor bo znova lahko računal na Valona Ahmedija in Martina Kramarića, najverjetneje tudi na Martina Milca, medtem ko ima Aleksander Rajčević zaradi ritma tekem težave s kolenom.

Mariborčanov sam po sebi ne skrbi podatek, da so storili le dva prekrška v Ljubljani. »Ne samo na tej tekmi, tudi na drugih, ko smo imeli dobro kontrolo, so individualne napake v branjenju – pa ne mislim le na napako vratarja – obrnile tekmo, moramo jih eliminirati,« je tisto, na kar opozarja Milanič – poleg dejstva, da proti Ljubljančanom težko kronajo posest. Milanič pa hkrati opozarja, da se je ob posesti treba tudi kvalitetno braniti, saj morajo biti proti Olimpiji prilagodljivi: »Napadi Olimpije niso tako pogosti, a ko so, so zelo nevarni.«