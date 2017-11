Kriminalistično preiskavo so izvedli v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi in v okviru predkazenskega postopka, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Zaključno akcijo so sprožili v torek, ko so na širšem območju Maribora, Gradca, Beljaka in Dunaja izvedli devet sklopov hišnih preiskav, vezanih na sume trgovine z ljudmi in nezakonitega prehajanja državne meje. Pri tem so uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

V okviru akcije so začasno pridržali štiri osebe. Poleg devetih fizičnih oseb in ene pravne osebe, ki bodo ovadene zaradi domnevne trgovine z ljudmi, zaradi česar jim grozi do deset let zapora, bodo kriminalisti po besedah Munde ovadili dve fizični osebi in eno pravno osebo zaradi ukvarjanja z nezakonitim prehajanjem meje, kar se kaznuje z zaporom do pet let.

O konkretnih imenih in nazivih Munda ni želel govoriti. Je pa potrdil, da je bila trgovina z ljudmi povezana s prostitucijo, pri čemer so ovadeni izkoristili socialno-ekonomsko stisko oseb z namenom ustvarjanja lastnega dobička. Kot primer je navedel: »Nekdo, ki te nastani v objektu, kjer ti pojasni pravila in hierarhijo ter način izvajanja prostitucije v za to urejenih sobah, kjer ženske hkrati tudi prebivajo, ki pove, da se prostitucija izvaja vse dni v tednu, najmanj v času od 10. do 24. ure, da je cena prostitucije določena in da morajo za najem sobe plačati 450 evrov na teden oziroma 70 evrov na dan, da se najemnina plača vnaprej in da morajo prostitucijo prikrivati pred policijo, stori po našem mnenju vse znake očitanih kaznivih dejanj.«