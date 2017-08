Izkoriščali so težke življenjske okoliščine oškodovank in jih v Slovenijo zmamili z obljubo o dobro plačanem delu, povezanem s plesom in animacijo. Na koncu so tu kot prostitutke delale vse dni v tednu, njihova plača je bila vezana na opravljeno delo, njihove stranke so bili večinoma Italijani in Slovenci, občasno pa so taksisti k njim vozili tudi goste hotelov na Obali.

Za uro spolnih užitkov so jim stranke morale plačati 100 evrov, za celo noč tudi do 500 evrov. Organizatorji tovrstne ponudbe so si tako po izračunih kriminalistov pridobili okrog 800.000 evrov protipravne premoženjske koristi, dekletom pa niso ponudili nobene socialne in zdravstvene varnosti ter dostojanstva. Vodja in lastnik nočnega kluba po zaslišanju ostaja v priporu, ostale tri pomagače pa so kriminalisti po zaslišanju izpustili na prostost.