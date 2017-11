Ervin Hladnik - Milharčič: Deportirati, posmrtno rehabilitirati

Končno je tujec, ki nas ogroža, dobil prepoznaven obraz. Skoraj bi ga bili v nepazljivosti spregledali. Za hip je bila letos Slovenija najbolj zanimiva evropska država. Pred petimi dnevi so predsedniške volitve sklenile izvirno predvolilno kampanjo, ki je dramatično izstopila iz brutalnosti podobnih letošnjih predvolilnih bojev v Evropski uniji. Slovenija je bila v nedeljo videti super. Trezna država, ki tako zavzeto rešuje svoje resnične probleme, da za fantazijske teme nima niti časa niti politične volje. Volitve na Nizozemskem, v Avstriji, Franciji, Nemčiji na Češkem in v Italiji so bile vse speljane čez isto kopito. S kar najbolj divjaškimi izrazi se je levo in desno formuliralo iskreno sovraštvo do tujcev in oblikovale so se obrambne strategije narodov pred izginotjem. Zapornice so lani dvignili v Veliki Britaniji, kjer so se z vojno proti tujcem lotili zapletenega vprašanja izstopa iz Evropske unije in vsem preostalim dali zgled uspešne politične strategije samouničevanja.