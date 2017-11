Evropa se bo kalila v krizah in bo rezultat rešitev, sprejetih v teh krizah.

Jean Monnet, oče Evropske skupnosti

Cilji so se v teh letih menjavali, danes jih lahko razdelimo v tri skupine: (1) skupni razvoj in proizvodnja opreme in oborožitve, (2) učinkovitejše krizno upravljanje misij in operacij ter (3) holistični organizacijski razvoj, ki vključuje tudi evropski obrambni fond (EDF), koordinirano letno obrambno ocenjevanje (CARD) ter zametek vojaškega štaba EU (MPCC). Podpisan sporazum je ambiciozen, obvezujoč in inkluziven legalni o