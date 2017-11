Res je pretiraval

Zlato pravilo v ZDA je, da se s policisti ne razpravlja, ampak se jih uboga, sicer so težave. To je letos poleti na svoji koži dodobra občutila 41-letna Alex Wubbels, nekdanja alpska smučarka in udeleženka olimpijskih iger v Naganu in Salt Lake Cityju še z dekliškim priimkom Shaffer, zdaj pa že skoraj desetletje medicinska sestra univerzitetne bolnišnice v Utahu. Ker ni dovolila, da bi nezavestnemu udeležencu prometne nesreče brez ustreznega naloga in v nasprotju s pravili bolnišnice odvzeli vzorec krvi, ji je lokalni policist Jeff Payne po prerekanju, v katerem je prek mobilnega telefona Wubbelsovi dalo prav vodstvo bolnišnice, grobo nataknil lisice in jo aretiral.