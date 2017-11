Pod pogojem, da komunicirajo kot strpni intelektualci, moralne osebnosti ali celo kot izobraženci, ki se izražajo predvsem zato, da bi spodbudili samozavedanje, mišljenje, kritično presojo in bili posledično nagrajeni z možnostjo prevzeti vlogo tistega, ki – rad, strpno in potrpežljivo, pozorno in misleče – tudi posluša druge. Ne zanimajo me fanatični, nekritični, enosmerno gibljivi, avtomatizirano odzivni in nemisleči verniki. Močno pa me zanimajo ljudje kot osebnosti, ki zase trdijo, da so »verni«, zahajajo v verske objekte in ustanove, berejo in se pogovarjajo, mislijo in pr