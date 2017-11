Po mnenju varuha človekovih pravic ni nobenih razlogov za to, da država ne bi za delovanje zasebnih in javnih šol zagotovila povsem enakih pogojev. »Če se je država odločila del šolstva prepustiti zasebni pobudi, mora zagotoviti tudi enake pogoje za delovanje. Tudi v zdravstvu se dopolnjujeta zasebno in javno, pa nihče ne pomisli, da bi opravljene storitve zasebnikom, ki so del javnega zdravstva, plačevali manj kot javnim zavodom,« je v izjavi za javnost po srečanju z direktorjem waldorfske šole Iztokom Kordišem zapisala Vlasta Nussdorfer.

Varuhinja: Javno šolstvo je dovolj zaščiteno »Različno plačevanje vsebinsko enakih storitev je diskriminatorno«, poudarja Nussdorferjeva, zato je po njenem treba 86. člen ZOFVI (ki določa, da država ali lokalna skupnost za izvedbo javnoveljavnega programa zasebnim šolam zagotavlja 85 odstotkov sredstev) spremeniti, »ne pa diskriminacije vgrajevati celo v ustavo«. Varuhinja nasprotuje vsakršni spremembi ustave, ki bi »vsebinsko pomenila izigravanje odločbe ustavnega sodišča«. Po mnenju varuhinje veljavna zakonodaja vsebuje tudi dovolj »varovalk«, ki ščitijo javno šolstvo, zato niso potrebne nikakršne določbe o različnem financiranju enakih oziroma enakovrednih storitev.