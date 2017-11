Pri kraju Alovera, le kakšnih 45 minut vožnje od prestolnice, nastaja največja umetna peščena plaža v Evropi. Letovišče, ki bo od najbližje morske obale oddaljeno 300 kilometrov, naj bi prve goste sprejelo do leta 2020.

Ogromno letovišče bo imelo kar 2320 kvadratnih metrov velik bazen in ob njem skoraj 1500 kvadratnih metrov veliko peščeno plažo. Gostje bodo lahko uživali tudi v številnih restavracijah in lokalih, športnih površinah, vodnih toboganih in igralih za otroke.

Bazen bo tako ogromen, da bodo po njem lahko plule celo jadrnice, obljublja investitor, špansko gradbeno podjetje Grupo Rayet, ki vrednost projekta ocenjuje na 15 milijonov evrov. Med drugim so povedali, da bo letovišče zaradi prijetnega podnebja odprto vse leto, hkrati pa zagotavljajo, da je to do okolja prijazna novost. Poraba vode v letovišču Alovera Beach namreč naj bi bila tako kar 30-krat nižja kot na običajnem igrišču za golf oziroma za polovico manjša kot v vodnih zabaviščnih parkih.

Prve goste naj bi v letovišče sprejeli že poleti 2020. Odrasli bodo za vstopnico odšteti 10 evrov, otroci pa nekaj manj.