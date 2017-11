Savska kolesarska pot vzdolž celotnega porečja naj bi postala do leta 2021 – ob ustreznem razvoju infrastrukture in storitev ob njej – sestavni del evropskega omrežja daljinskih kolesarskih poti Eurovelo. »Že četrto leto poteka promocijsko kolesarjenje in vedno znova ugotavljamo, da imamo ob Savi že vse: turistično ponudbo, dokaj varno kolesarsko infrastrukturo, predvsem pa zanimive ljudi. Mislim, da je vse to velikanska priložnost oziroma prednost. Prav zato smo se lani znotraj mreže odločili, da stvari premaknemo z mrtve točke,« pravi Andrej Zalokar, podpredsednik Slovenske kolesarske mreže, ki je tudi del Evropske kolesarske federacije.

Tako so skupaj s partnerji iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter ministrstev za gospodarstvo in infrastrukturo, Slovenskih železnic in Slovenske turistične organizacije (STO) tudi pripravili prijavo za omrežje Eurovelo.