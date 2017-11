Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in je trenutno v Sloveniji lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach, je v začetku julija objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem.

Medtem ko agencija za varstvo konkurence prevzem še preučuje, pa je ministrstvo za kulturo vlogo družbe Slovenia Broadband s sedežem v Luxembourgu, ki je v lasti United Group, za pridobitev 100-odstotnega lastninskega deleža v premoženju Pro Plus zavrglo, saj, kot so pojasnili, ministrstvo o njej ni pristojno odločati.