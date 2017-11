Potovanja z vlaki imajo svoje čase. Pa tudi slabosti, med katere sodijo tudi zamude. Vendar ne na Japonskem, kjer so vlaki točni do sekunde. Tako točni, da je bil 20 sekundni prezgodnji odhod iz postaje Minami Nagareyama za vodstvo japonske železnic očitno dovolj velik razlog, da so se za neljubi pripetljaj opravičili še isti dan.

Morda se zdi, da je bilo opravičilo nepotrebno, saj gre nenazadnje le za 20 sekund. Toda v življenju izjemno organiziranih in natančnih Japoncev teh nekaj sekund pomeni veliko. Japonci, ki so vajeni, da so vlaki točni, namreč na postaje prihajajo v zadnjem trenutku (mnogi med njimi si celo svoje ure uskladijo z uro na lokalni postaji). Tako je povsem verjetno, da je nekaj ljudi zaradi prezgodnjega, čeprav nekajsekundnega odhoda vlak zamudilo.