Kajenje tobaka je vzrok številnih vrst raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, motenj imunskega sistema, motenj erekcije, revmatoidnega artritisa, bolezni oči, ki vodijo v slepoto, nizke kostne gostote pri ženskah postmenopavzalno, zlomov kolka, parodontalne bolezni in splošno poslabšanega zdravstvenega stanja.

Kajenje ubije več ljudi kot vse nesreče, samomori, alkohol in prepovedane droge skupaj

Kot so zapisali na spletni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v Sloveniji kajenju pripisujemo vsako sedmo smrt med 30 do 44 let starimi prebivalci in vsako tretjo med starimi 45 do 59 let. Letno zaradi kajenja umre več prebivalcev Slovenije kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in aidsa skupaj.

Nikotin, ki ga vsebujejo tobak in tobačni izdelki, zasvoji podobno močno kot heroin ali kokain, so navedli na NIJZ in dodali, da pri nas začnejo kaditi večinoma otroci in najstniki. Približno dve tretjini tistih, ki so kadarkoli kadili, je prvič kadilo že pred polnoletnostjo, 95 odstotkov pa pri starosti 21 let ali manj.

Nikotin v tobačnih izdelkih lahko mlade zasvoji že zelo hitro, lahko že po nekaj dneh in nekaj pokajenih cigaretah ter veliko pred začetkom rednega kajenja. Mlajši ko je posameznik ob začetku kajenja, bolj bo zasvojen, kadil bo večje število let, pokadil več cigaret na dan in težje opustil kajenje.

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v katerikoli starosti, največje koristi pa prinaša pred 40. letom. V Sloveniji so kadilcu na voljo različne vrste dodatne pomoči pri opuščanju kajenja.