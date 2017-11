Četudi so Cimosu leta in leta zaupali, so bili kupci iz izjemno zahtevne avtomobilske industrije, kjer ni prostora za napake, za nove tipe vozil prisiljeni poiskati druge dobavitelje. Hkrati se izteka čas, ko so bili zaradi narave posla ujetniki Cimosa. Določene avtomobilske dele za posamezen model avtomobila izdelujejo toliko časa, kolikor tega proizvajajo. Resda obstajajo kupci, ki so odšli, nato pa so v Koper, ker novi izbranci niso izpolnjevali njihovih pričakovanj, spet prišli. Res je tudi, da je Cimosu uspelo dobiti za okoli 300 milijonov evrov novih naročil. Toda pot