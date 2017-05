Po približno dveh letih se je danes končal prodajni postopek Cimosa. Za nakup koprske družbe je italijanski proizvajalec delov za avtomobilsko industrijo TCH v lasti finančnega sklada Palladio Holding Group odštel simbolično kupnino v višini 100.000 evrov, hkrati pa prevzel za približno 110 milijonov evrov dolgov.

Za potrebe dokapitalizacije je TCH na fiduciarni račun že nakazal 18,3 milijona evrov. Kot so pojasnili v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), do danes skoraj polovični lastnici Cimosa, bodo ta sredstva delno namenjena obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanju poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Gre za banke v tuji lasti, ki v postopku prisilne poravnave Cimosu niso odpisale dolgov oziroma jih pretvorile v lastniški kapital. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bodo Italijani predvidoma poplačali do konca maja, ko bodo Cimosu zagotovili dodatnih 15 milijonov evrov likvidnih sredstev. V prihodnjih treh letih pa načrtujejo v družbo vložiti še 50 milijonov evrov.

Ključno bo pridobiti naročila

Kupoprodajna pogodba je bila sicer podpisana že oktobra lani, vendar pa je bilo treba izpolniti številne odložne pogoje. Eden od najzahtevnejših je bil dogovor s hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB). Ta je proti Cimosu lani vložila odškodninsko tožbo v višini skoraj 60 milijonov evrov. Podlaga za njo izvira iz časov nekdanje Jugoslavije, ko se je Cimos zadolžil pri Riječki banki. Ko je ta propadla, je njene terjatve, ki so po več ocenah zastarele, prevzela DAB. Kot se je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek februarja dogovoril s hrvaškim ministrom za javno premoženje Goranom Marićem, bo DUTB Hrvatom nakazala sedem milijonov evrov, v zameno pa bodo sosedje proti Cimosu umaknili tožbo. Dogovor med Počivalškom in Marićem bo predvidoma podpisan prihodnji teden.

DUTB je nase prevzela tudi možno obveznost do Hrvaške, ki izhaja iz že vknjiženih Cimosovih hrvaških nepremičnin v zemljiško knjigo. Hrvati poskušajo to izpodbiti, vendar je tudi višje sodišče razsodilo v korist koprske družbe. Če bodo na koncu vendarle uspešni, bo po naših informacijah DUTB to stalo od tri do pet milijonov evrov.

Kakšni so konkretni poslovni načrti Italijanov in koliko delavcev od še približno 4000 v celotni skupini nameravajo odpustiti, še ni znano. Po pojasnilih predsednika upravnega odbora TCH Gina Bertija ključno nalogo za uspešno sanacijo predstavlja obnovitev portfelja naročil, pri čemer ta proces že pospešeno poteka. Začeli so se že konstruktivni pogovori in pogajanja s ključnimi kupci Cimosa, ki so hkrati tudi dolgoletni partnerji TCH, novi lastnik in poslovodstvo pa sta prepričana, da si bo Cimos lahko povrnil njihovo zaupanje. »Kljub temu nas čakajo še mnogi izzivi, zato ne gre pričakovati, da bodo rezultati reorganizacije vidni takoj, zlasti ob upoštevanju specifičnega delovanja avtomobilske industrije, kjer običajno od pridobitve naročila do dobave izdelkov mine tudi do 18 mesecev,« je povedal Berti. Po njegovem prepričanju pa bo Cimos saniran v razumnem roku. Sedež nove poslovne skupine TCH – Cimos bo v Kopru, kjer bo ostal tudi razvoj, kar bo dolgoročno ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je dodal Berti.