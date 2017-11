Ko je junija letos eden najbolj legendarnih vratarjev ta hip Gianluigi Buffon napovedal upokojitev po koncu sezone, je dejal, da bi rad odigral še eno »zlato sezono, polno velikih dogodkov«. Eden takih velikih dogodkov se mu je zgodil pred dnevi, ko je v svojem zadnjem reprezentančnem nastopu doživel, da se Italija ni uvrstila na svetovno nogometno prvenstvo. Vratar je po tekmi bruhnil v jok in hlipal, da ga je povozil čas. Sicer pa to sploh ni prvič, da je Buffon zaradi nogometnih neuspehov jokal. Še več, pred tremi leti je priznal, da je zaradi poraza Juventusa v finalu lige prvakov leta 2003 padel v hudo depresijo. Zdravil se je brez antidepresivov, a z rednimi pogovori s psihologi. Če torej tudi Juventus letos ne bo uspešen, Buffonu kaj lahko ob koncu kariere grozi nova depresija. Ali pa bo žalost zapil s svojim lastnim vinom Buffon #1, ki ga prideluje v Apuliji in so ga prvič polnili prav letos.

Razlogov za žalost je v svoji karieri imel kar nekaj. Pa ne le na igrišču. Tudi zunaj nogometa je bil vpleten v nekaj aferic in škandalov, ki bi kaj lahko načeli njegov ugled. Daleč najodmevnejša afera je bila, ko mu je grozila celo štiriletna zaporna kazen, ker se je izkazalo, da je njegovo srednješolsko spričevalo ponarejeno. To je prišlo na dan, ko se je leta 2000 poskušal vpisati na študij prava na univerzi v Parmi, a se je izkazalo, da je srednješolsko spričevalo z dobrimi ocenami vendarle malce prirejeno. Zaporni kazni se je izognil s plačilom dobrih šestih milijonov lir kazni in skesanim priznanjem, da je bila to ena največjih napak v njegovem življenju.

Malce ga je tudi pobiksal s stavami. Buffon je navdušen igralec pokra in je tudi član italijanske igralne ekipe PokerStars. »Življenje vedno zajemam z veliko žlico in rad izkoristim vsak trenutek, ki ga imam, in ker obožujem poker, seveda tudi za igranje,« je izjavil. Poleg pokra pa je imel rad tudi stave in maja 2006 so ga v enem največjih škandalov italijanskega nogometa Calciopoli obtožili, da je nelegalno stavil na tekme serie A. Na zaslišanju je priznal, da je res veliko stavil na športnih stavnicah, a nikoli na italijanski nogomet.