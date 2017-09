2Cellos v spomin na Pavarottija

Luka Šulić in Stjepan Hauser alias duo 2Cellos sta pretekli teden nastopila na koncertu v spomin na Luciana Pavarottija. V polni areni v Veroni sta odigrala skladbi La donna e mobile in O Sole Mio, skladbi, ki ju je pogosto pel tudi slavni tenorist. Koncert je neposredno prenašala italijanska nacionalna televizija in si ga je ogledalo pet milijonov gledalcev. Poleg violončelistov so nastopili še Zucchero, Placido Domingo, Eros Ramazzotti, José Carreras in mnogi drugi. »Pavarotti je bil res največji,« sta glasbenika zapisala na svoji spletni strani.