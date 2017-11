Spomladi je Trio Kukushai posnel izrazno močan prvenec Fruitile. Z Rokom Zalokarjem in Evo Poženel je snemala Sun Mi Hong, atraktivna korejska bobnarka z amsterdamske scene. V resnici ni šlo za prvenec, saj so leta 2014 že posneli EP Kukushai s petimi komadi, takrat z bolgarskim bobnarjem Martinom Hafizijem – še nekoliko tipajoče, a že radikalno v izraz, ki jih krasi danes.

Nenavadne melodične, harmonične in ritmične strukture so polne svežih, postavantgardnih domislic, ki »silijo« v intenzivno poslušanje, vseeno pa so skladbe izjemno poslušljive. So žanrsko osvobojene, vendar se Rok Zalokar opredeljevanju ne izmika: »Žanri so zato, da skomuniciraš glasbo brez dejanske glasbe, čemur služi format teksta. Gre bolj za modno muho, ko bendi pravijo: Ja, težko bi nas popredalčkali. Potem pa zvenijo kot Big Foot Mama, le da imajo zraven še violino.« Eva Poženel dodaja: »Res se nočemo obremenjevati s tem, da ne bi zveneli kot 'nekaj'.«

Vokal z značajem Vokal Eve Poženel spominja na vokal punkovske kraljice Nine Hagen, sama se ob tem smeje, saj so jo primerjali že tudi s kraljico darka Diamando Galas: »Nimam pevca, ki bi ga hotela kopirati, čeprav poslušam in preizkušam marsikaj; obožujem tudi bolgarsko zborovsko petje in rada v svoj glas mešam 'folklorne' občutke. Rada bi, da je moj vokal čim bolj pristen.« Doštudirala je industrijsko oblikovanje, študirala klasično petje na konservatoriju v Ljubljani in tam pilila vokalno tehniko. »Čeprav nikoli nisem oboževala klasične glasbe, vzela sem, kar se je ponujalo. Šele z jazzom na Nizozemskem sem se lahko nekoliko osvobodila,« pravi Eva Poženel, ki h komadom prispeva tudi besedila. Oba z Zalokarjem še vedno ustvarjata na Nizozemskem in tudi drugje v tujini, se pa v zadnjem času najbolje počutita v Sloveniji.