Aktivist in glasbenik Bob Geldof je v sporočilu za javnost poudaril, da je povezovanje mjanmarske voditeljice Suu Kyijeve z Dublinom sramotno. »Izkazali smo ji čast, zdaj pa nas je osupnila in osramotila,« je zapisal glasbenik. »Nočem, da se me kakorkoli povezuje z osebo, ki sodeluje v množičnem etničnem čiščenju ljudstva Rohinga,« je bil oster Geldof.

»Bil bi hinavec, če bi delil čast z nekom, ki je postal najmanj sokrivec umora, soodgovoren za etnično čiščenje in pomočnik pri genocidu,« je dodal legendarni glasbenik.

Združeni narodi ocenjujejo, da je večina pripadnikov ljudstva Rohinga, ki so živeli v mjanmarski zvezni državi Rakhine, pred nasiljem mjanmarskih varnostnih sil zbežala v sosednji Bangladeš. V Mjanmaru že desetletja preganjajo pripadnike te manjšine in jim odrekajo pravico do državljanstva.