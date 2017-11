Buckfusk s sedmimi funti, kolikor je potrebno odšteti za steklenico opojne pijače, ni ravno najcenejša alkoholna pijača, ki jo lahko kupite na Škotskem. S svojimi 15 odstotki alkohola tudi ni najmočnejša in velika večina je ne bi označila za enega od vrhunskih alkoholnih napitkov. Pa vendar jo zadovoljni kupci med drugim na Amazonu označujejo za »solze angelov« in »eliksir življenja«. Eden od komentatorjev pravi: »Pravijo, da nima nobenih zdravstvenih lastnosti. Prepričan sem, da lažejo.«

Čeprav Buckfast predstavlja zgolj pol odstotka celotne škotske prodaje alkohola, so tamkajšnji policisti leta 2015 ugotovili, da si je več kot 40 odstotkov zapornikov pred zadnjim kaznivim dejanjem privoščilo omenjeno pijačo. Mnogi med njim so bili, potem ko so pregloboko pogledali v kozarec, tudi nasilni.

Nekateri bolj »podjetni« posamezniki so potem, ko so spraznili steklenico, to celo uporabili kot orožje.

Je usodna kombinacija alkohola in kofeina?

Močan efekt vina, ki prihaja iz opatije na jugu Velike Britanije, gre morda iskati v količini kofeina oziroma v kombinaciji kofeina in alkohola. V eni 750 mililitrski steklenici je kar 281 miligramov kofeina, toliko kot ga je v desetih pločevinkah Coca Cole.

Verjetno posameznik ne bi smel popiti vse steklenice naenkrat, saj je to enako, kot da bi popil osem dvojnih »ta kratkih«. A ljudje to vseeno počno in posledice so storjenemu primerne.

Recept za to vino je skrivnost in ga menda pozna le eden od menihov v samostanu. V osnovi gre za močnejše vino z okusom po vanilji s precej konzervansov in izdatno količino kofeina. Je izjemno sladka pijača, ki gre zlahka po grlu.

Menihi pravijo, da pijačo obožujejo različni ljudje, med njimi so tudi stare dame, ki si kozarček te opojne pijače privoščijo po večerji. Nad povezavo med njihovo pijačo in škotskimi huligani menihi niso najbolj navdušeni in menijo, da tudi če bi na Škotskem prepovedali Buckfast, bi škotski razgrajači posegli po neki drugi alkoholni pijači in ni pošteno, da za težave z nasilnimi huligani krivijo menihe na drugem koncu države.

Pravzaprav nihče ne ve, kako je Buckfust postal tako priljubljen na področju, ki je od samostana oddaljeno kar 450 milj. Nekateri menijo, da so se Škoti nad njim navdušili zaradi domnevnih zdravstvenih učinkov. Morda je na to vplival tudi zakon iz leta 1921, ki je dovoljeval prodajo alkohola le med 11.30 in 15. uro in med 17.30 in 22. uro, v nedeljo pa prodaja sploh ni bila dovoljena, medtem ko je bil Buckfast v lekarnah kot zdravilo in prodajalnah z vinom naprodaj ves čas.