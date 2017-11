Kralji so povedli v prvi tretjini z golom Dustina Browna, ki je ob igri z igralcem več spretno preusmeril strel Anžeta Kopitarja. V drugih dvajsetih minutah je izid ostal nespremenjen, v zadnji tretjini pa so gostje dvakrat zadeli v polno. Najprej Melker Karlsson, sedem minut pred koncem pa z veliko sreče še Joel Ward, ki ga je plošček zadel v drsalko in zavil pod noge vratarja kraljev Jonathana Quicka.

Kopitar je na 17 tekmah za osem zadetkov in trinajst podaj zbral 21 točk in je osmi najučinkovitejši igralec lige NHL. Na vrhu je Steven Stamkos iz Tampa Bay Lightning z 31 točkami.

Kralji, ki so z izkupičkom 11-4-2 še naprej druga najboljša ekipa na zahodu, bodo tudi naslednje tri tekme igrali doma, in sicer čez dva dni z Vancouverjem, nato z Bostonom in 18. novembra s Florido.