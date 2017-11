Valeska Grisebach, nemška režiserka: Nemci znajo biti zelo romantični

Nemška režiserka Valeska Grisebach je doslej posnela tri celovečerne filme. Čeprav so vsi trije filmi poželi veliko kritiško in festivalsko zanimanje, je od leta 2001, ko je predstavila svoj prvenec, Moja zvezda, do naslednjega, Hrepenenje, minilo pet let, do težko pričakovanega Vesterna, ki ga v teh dneh prikazujejo tudi na Liffu, pa še enajst.