Slovensko zagonsko podjetje Prospeh, ki je s svojim proizvodom origintrail najprej začelo slediti izvoru mlečnih in mesnih izdelkov, po štirih letih pripravlja pravo revolucijo prehranske varnosti. Kmalu bodo namreč najštevilnejšemu narodu na svetu, Kitajcem, omogočili, da bodo lahko preverili izvor prav vsakega izdelka, katerega poti proizvajalci ne bodo mogli prirejati.

»Na kitajskem trgu trenutno izvajamo štiri pilotne projekte, ki pri sledljivosti dobavnih verig od izvora do prodajnega mesta uporabljajo tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, tako imenovani blockchain, saj ta omogoča zagotovitev kredibilnosti vseh zbranih podatkov. To pomeni, da se podatki, ko so enkrat vneseni v sistem, ne morejo več neopaženo spreminjati,« je pojasnil Anže Voje, v podjetju zadolžen za komunikacijo.

Da so njihovi pilotni projekti obetavni, potrjuje tudi nedavni uspeh, ko so zmagali na natečaju ameriške trgovske verige Walmart. Nanj so prijavili projekt, v okviru katerega bodo na kitajski spletni tržnici Yimishiji vsakemu kupcu omogočili vpogled v izvor vsakega izdelka. Walmart je v natečaju iskal tehnološke inovacije, ki imajo pozitivne učinke na prehransko varnost in jih je možno razširiti na širši prehranski sistem. Iskali so torej že razvito inovacijo z oprijemljivimi rezultati, je dejal Voje, ki meni, da je Prospeh ameriškega velikana prepričal tudi z uspešno uporabo tehnologije blockchain v praksi.

Med vodilnimi v svoji panogi s tehnologijo blockchain Prospeh je namreč edino od ducata podjetij, ki so bila v okviru natečaja nadalje sprejeta v prvi Walmartov program inovacij, ki uporablja tehnologijo blockchain. Ta s seboj prinaša tudi potrebo po novem kapitalu, ki ga bodo v Prospehu zbirali s prodajo lastnih kriptožetonov trace. »Uspešno zbiranje sredstev bo namreč izhodišče za razvoj decentralizirane mreže, ki bo uporabna za sledenje podatkov v dobavnih verigah v vseh panogah, ne le v živilski, vanjo pa se bodo uporabniki lahko vključili samostojno,« je pojasnil sogovornik. Pri tem bodo priznanje, ki jim ga je za dosedanje delo dal Walmart, lahko odlično izkoristili v svoj prid, saj je ameriška trgovska veriga eno vodilnih svetovnih podjetij pri inovacijah na podlagi tehnologije blockchain, pred meseci pa so najavili tudi sodelovanje z računalniškim gigantom IBM. »Nagrada Walmarta kot največjega trgovskega podjetja na svetu je izjemno priznanje tako za nas kot za slovensko startupovsko okolje. To pomeni dostop do odločevalcev in vodilnih strokovnjakov na področju prehranske varnosti in logistike, ki bodo budno spremljali nadaljnji razvoj naše ideje in nam tako pomagali, da še prej razvijemo rešitev, ki bo uporabna za vodilne svetovne trgovce in logiste,« je povedal predstavnik podjetja, ki so ga pred štirimi leti ustanovili Žiga Drev, Tomaž Levak in Branimir Rakić.

Korak pred konkurenco pri zagotavljanju transparentnosti dobavnih verig V tem času so si namreč nabrali toliko izkušenj pri zagotavljanju transparentnosti v prehranskih verigah, da so danes korak pred konkurenco in so že pripravljeni na uvajanje rešitve origintrail tudi v druge panoge, denimo farmacijo ali modno industrijo. »Pri tehnologiji pa naša inovativna rešitev rešuje trenutno ključno pomanjkljivost blockchaina, saj ta nova tehnologija sama po sebi še ni priročna za velike količine podatkov, ki nastajajo v dobavnih verigah, ker je še razmeroma počasna in povezana z visoki stroški transakcij,« je še eno konkurenčno prednost Prospeha omenil Anže Voje. Njihova rešitev pa omogoča samostojno povezavo med informacijskimi sistemi različnih podjetji, zaradi česar se podatki na vsaki točki skladajo, medtem ko se s tehnologijo blockchain ohrani »prstni odtis« prejetih podatkov, ki jih ni mogoče spreminjati.