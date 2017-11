Ob pokopališču Stožice je na območju kratkotrajnega parkiranja urejeno dvanajst parkirnih prostorov, kjer lahko obiskovalci svoje avtomobile parkirajo za največ dve uri, nekaj parkirnih prostorov je zarisanih tudi ob Stoženski ulici. A to ne zadostuje, opozarjajo nekateri obiskovalci tamkajšnjega pokopališča.

»Tam sem bil v torek popoldne, pa je bilo za štiri avtomobile premalo parkirnih prostorov. Kako je šele ob sobotah, nedeljah in novembrskih praznikih,« se je na nas še pred dnevom spomina na mrtve obrnil bralec, ki ni bil prvi, ki je opozoril na problematiko parkiranja v okolici pokopališča Stožice. Občan se tudi sprašuje, kako naj do vhoda na pokopališče dostopajo starejši in gibalno ovirani občani, saj dostop z avtom do vhoda ni dovoljen, ter kako naj občani do pokopališča pripeljejo pesek, zemljo in orodje. »Zraven je ogromna, verjetno zasebna travniška parcela, ki bi jo mesto lahko kupilo in uredilo manjkajoče parkirne prostore,« je bralec predlagal morebitno rešitev.

Namesto širitve parkirišča predlagajo javni prevoz Vendar na ljubljanski mestni občini širitve parkirišča za zdaj nimajo v načrtu. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet namreč ocenjujejo, da je parkirnih prostorov ob pokopališču Stožice »načeloma dovolj, razen okoli prvega novembra, ko nastane večja gneča«. Občanom zato svetujejo, naj ob dnevih, ko se na pokopališča odpravi več ljudi, svoj obisk »skrbno načrtujejo in odstopijo prednost gibalno oviranim in starejšim«. Ob tem so še zapisali, da je pokopališče v Stožicah dostopno tudi z mestnimi avtobusi, ki ustavljajo v bližini. Na postajališču Stožice na Dunajski cesti ustavljajo avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) 6, 8, 11 in 18. »Obiskovalcem in dnevnim vozačem sta v bližini na voljo tudi P+R Stožice in Ježica, kjer za ceno 1,2 evra za celodnevno parkiranje prejmejo tudi dve vozovnici za mestni avtobus,« so dodali še v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Parkirišče na Ježici je od pokopališča sicer oddaljeno dobra dva kilometra, nekoliko manj, dober kilometer hoje, je do pokopališča s stoženskega P+R parkirišča.