Brki in brada že nekaj let igrajo vidno vlogo v moški modi. Nosijo jih moški vseh profilov, od študentov in dijakov do delavcev in poslovnežev. Seveda se oblika brade prilagaja obrazu in značaju osebe, prav vsem pa je skupno, da skoraj ni več zanemarjeno poraščenih obrazov. Večina moških si brade ne pušča zato, ker so preleni za vsakodnevno britje, bradice, kakršne so v modi zdaj, namreč zahtevajo veliko več pozornosti in truda kot britje vsega obraza.

Kot pravi Matic Švigelj, frizer in brivec v frizerskem salonu Cona, je vedno več moških, ki si znajo vzeti vsaj enkrat na mesec čas zase, za razvajanje. »Poudaril bi, da brada moškemu ne predstavlja modne muhe. Dejstvo je, da ima danes praktično v vsakem boljšem frizerskem salonu ali brivnici možnost, da mu izkušena roka uredi brado,« pove mladi brivec, ki je znanje britja in oblikovanja moške brade osvojil pri novomeškem brivcu Edisu Osmanoviču. Omeniti gre še, da redno negovanje brade ni visok strošek, ki bi si ga lahko privoščili le petičneži, saj se cena giblje od pet do deset evrov.

Brada kot sporočilo odraslosti Čeprav poraščenost obraza ni neposredno povezana z ravnijo testosterona, številne raziskave nakazujejo, da moški in ženske dojemajo bradate moške kot zrelejše, močnejše, tudi agresivnejše. Kakor koli, moški z brado sporoča svojo odločnost, vztrajnost, vprašanje je le, ali to počne zavedno ali nezavedno. Prav tako danes do potankosti urejenega moškega ne označujemo več takoj za geja, metroseksualca. »Ravno tako uporaba številnih kozmetičnih izdelkov ni več tabu,« pove sogovornik in opomni, da je vse več moških, ki si znajo brez zadržkov privoščiti dobre pol ure dolg lepotni postopek. »Brado pred britjem po potrebi umijemo z milom in jo za nekaj časa pokrijemo s toplo brisačo. Sledita nanos pene in britje z britvijo. Ko smo zadovoljni z obliko in dolžino brade – o tem se seveda že prej dogovorimo s stranko, brado ovijemo v mrzlo brisačo. Potem sledi nanos kreme po britju, uporabimo pa lahko tudi balzam ali olje,« sogovornik predstavi tretma in doda, da sta tako balzam kot olje namenjena predvsem negi kože pod brado. »Ko brada raste, lahko koža srbi, zato strankam svetujemo, da posežejo po kozmetičnih izdelkih, ki so namenjeni negi kože,« pove Matic Švigelj. Britje namreč pogosto povzroči stranske učinke, kot so izpuščaji, rdečina, skelenje in suha koža, zato bodimo previdni in med izdelki izberimo tiste, ki ne vsebujejo alkohola.